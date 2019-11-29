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الولايات المتحدة ترفع إنتاجها من النفط إلى مستويات قياسية
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:20 م
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رويترز
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قالت
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري يوم الجمعة إن انتاج النفط الخام في
الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 12.46 مليون برميل يوميا من 12.397
مليون برميل يوميا في أغسطس.
وأصبحت
الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تقنيات تكنولوجية زادت الانتاج
من التشكيلات الصخرية.
وارتفع
انتاج النفط في تكساس 72 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول بينما تراجع الانتاج في
نورث داكوتا وخليج المكسيك على مدار الشهر. وقفز الانتاج أيضا في أوكلاهوما
وآلاسكا.
ووفقا للتقرير، هبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 652 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى 9.2 مليون برميل يوميا.
وتراجع الطلب على نواتج التقطير، بما في
ذلك الديزل، بمقدار 87 ألف برميل يوميا إلى 3.9 مليون برميل يوميا.
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