Advertisements
Advertisements
Advertisements

الولايات المتحدة ترفع إنتاجها من النفط إلى مستويات قياسية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري يوم الجمعة إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 12.46 مليون برميل يوميا من 12.397 مليون برميل يوميا في أغسطس.


وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تقنيات تكنولوجية زادت الانتاج من التشكيلات الصخرية.

وارتفع انتاج النفط في تكساس 72 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول بينما تراجع الانتاج في نورث داكوتا وخليج المكسيك على مدار الشهر. وقفز الانتاج أيضا في أوكلاهوما وآلاسكا.

ووفقا للتقرير، هبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 652 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى 9.2 مليون برميل يوميا. 

وتراجع الطلب على نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل، بمقدار 87 ألف برميل يوميا إلى 3.9 مليون برميل يوميا.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

انتاج الولايات المتحدة من النفط امريكا ارتفاع انتاج الولايات المتحدة من النفط

أخبار تهمك

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن beIN SPORT H

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ 43 دقيقة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر Al Ahly - Etoile du Sahel بدون تقطيع الأهلي مجانًا Champions League

منذ ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME

منذ ساعة الا ربع

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ أقل من ساعة

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي RAMADAN SOPHY

منذ أقل من نصف ساعة

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مخزونات النفط الأمريكية تسجل أكبر هبوط أسبوعي منذ سبتمبر 2016

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي وتراجع البنزين

انتاج النفط الخام الأمريكي يرتفع إلى مستوى تاريخي في يونيو

مخزونات النفط الأمريكي تشهد تراجعًا ملحوظًا

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

الطاقة الأمريكية: مخزونات النفط تقفز مع انخفاض استهلاك المصافي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:58 م

«يلا شوت الجديد» NOW AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

07:56 م

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

09:00 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

08:57 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status