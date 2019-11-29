Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي RAMADAN SOPHY

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا شووت بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، وينتظر جماهير النادي الاهلي مباراة الاهلي والنجم الساحلي للحكم على المارد الأحمر تحت قيادة المدير الفني الكبير  فايلر الذي طور كثيراً من أداء النادي الأهلي والنتائج في المنافسة المحلية ” الدوري المصري ” ويستضيف النجم الساحلي النادي الأهلي في أول لقاءات المجموعة.

الدقيقة 13: بطاقة حمراء لمدافع الأهلي أيمن أشرف بعد إعاقته لجناح النجم ماهر الحناشي الذي كان متوجهاً نحو مرمى الشناوي فترة جس نبض بين الفريقين والحذر يسود بداية اللقاء

 
مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي
يستضيف ملعب 14 جانفي مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي والنجم الساحلي في المباراة الافتتاحية للمجموعة ب في دوري أبطال أفريقيا وينتظر الوطن العربي وجبة كروية دسمة لما تحمله مباريات الفرق المصرية والتونسية من ندية كبيرة على مستوى التنافسية ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى خارج أرضه ضد النجم الساحلي التونسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كورة مباراة الاهلي يلا شوت الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي اليوم في دوري أبطال افريقيا نتيجة مباراة الاهلي اليوم موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر مشاهدة قناة بي ان سبورت كول كورة مباراة الاهلي كورة لايف مباراة الاهلي اليوم كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي كورة جول مشاهدة مباراة الاهلي كورة اون لاين مباراة الاهلي قناة مفتوحة مباراة الاهلي قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي في الجول مباراة الاهلي شاهد مباراة الاهلي رابط مباراة الاهلي بي ان سبورت دوري ابطال افريقيا دوري أبطال إفريقيا اليوم

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر Al Ahly - Etoile du Sahel بدون تقطيع الأهلي مجانًا Champions League

منذ ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي RAMADAN SOPHY

منذ أقل من نصف ساعة

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ أقل من ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 5 ساعات

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ ساعة و نصف

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ ساعتين

«يلا شوت الجديد» NOW AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME

منذ ساعة الا ربع

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ ساعة الا ربع

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن beIN SPORT H

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. حقيقة تأجيل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول II7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORTS

موعد مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي والقناة الناقلة وتشكيل الفريقين

موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي اليوم 29/11/2019 في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يلا شوت الجديد yallalive مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن N

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن beIN SPORT H

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:58 م

«يلا شوت الجديد» NOW AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

07:56 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

08:57 م

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

09:00 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status