«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي RAMADAN SOPHY

يلا شووت بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، وينتظر جماهير النادي الاهلي مباراة الاهلي والنجم الساحلي للحكم على المارد الأحمر تحت قيادة المدير الفني الكبير فايلر الذي طور كثيراً من أداء النادي الأهلي والنتائج في المنافسة المحلية ” الدوري المصري ” ويستضيف النجم الساحلي النادي الأهلي في أول لقاءات المجموعة.





الدقيقة 13: بطاقة حمراء لمدافع الأهلي أيمن أشرف بعد إعاقته لجناح النجم ماهر الحناشي الذي كان متوجهاً نحو مرمى الشناوي فترة جس نبض بين الفريقين والحذر يسود بداية اللقاء





مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

يستضيف ملعب 14 جانفي مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي والنجم الساحلي في المباراة الافتتاحية للمجموعة ب في دوري أبطال أفريقيا وينتظر الوطن العربي وجبة كروية دسمة لما تحمله مباريات الفرق المصرية والتونسية من ندية كبيرة على مستوى التنافسية ويسعى النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى خارج أرضه ضد النجم الساحلي التونسي.



