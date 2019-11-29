يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره النجم الساحلي التونسي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري، على ملعب "رادس"، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ALahly ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الأهلي والنجم الساحلي، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.





كورة جول ALahly KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والنجم الساحلي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق محمد بركات، في قمة منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العربية وخاصة المصرية.





يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي والنجم الساحلي

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