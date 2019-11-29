أستاذ أدب روسي: تولستوي كان يرفض تمليك الأراضي باعتبارها "ملكا لله"



وأضافت "الغمرى" خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة TeN، أن تولستوى كان كاتبا وفيلسوفا والجانب الفلسفى عند لا يقل أهمية عن الأدبى، لكن على الرغم من ذلك كان يصفه بعض معاصريه بالرجعية، مشيرة إلى تولستوى عاش حياة من اللهو والماجون خلال شبابه، حتى إنه كانت له علاقة بإحدى الفلاحات وأنجب منها طفلا غير شرعى، مؤكدة أنه لم يكن راضيا عن تلك الفترة من حياته.



وأوضحت الدكتورة مكارم الغمرى، أن تولستوى حاول من خلال كتاباته تحقيق العدالة الاجتماعية التى لم تكن متحققة فى عصره، حتى أنه تبرع بجزء من أمواله وأملاكه للفلاحين، وتبرع بجزء من أرضه لهم باعتبار أن الأرض "ملكا لله".



ولفتت "الغمرى" أن تولستوى طرد من الكنيسة كنوع من التأديب لأنه كان يرفض ممارستها، لكنه كان متدينا، وكان منفتحا على جميع الأديان، حتى أن فى خطاباته للإمام محمد عبده كان يقول دائما أن لكل منهما دينه، لافته أن تولستوى أدبه لا يزال يشغل اهتمام وشغف العالم حتى الآن.



قالت الدكتورة مكارم الغمرى، أستاذ الأدب الروسى المقارن بكلية الألسن بجامعة عين شمس، إن الأديب الروسى الكبير تولستوى، بدأ كتاباته الأدبية بكتابة المذكرات، وكان ذلك فى بداية فترة دراسته بالجامعة، مشيرة إلى أنه ظل سنتين فى الدراسة ولم يستكمل تعليمه.