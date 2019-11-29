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صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:02 م
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الفجر
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دوت صفارات الإنذار ، مساء الجمعة، في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، لافتا إلى إن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت إحداهما.
وقال الجيش في بيان، إنه حدد صاروخين أطلقا من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى اعتراض أحدهما ببطارية تابعة لمنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي (القبة الحديدية).
والحادث هو الثاني هذا الأسبوع، الذي زعزع وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه مصر والأمم المتحدة قبل أسبوعين، بين إسرائيل والقطاع.
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