نائب محافظ الدقهلية: الدولة تخطط لتمكين الشباب منذ 2016 (فيديو)



وأشار "الشيخ"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الجمعة، إلى أن نموذج المحاكاة لالذي دشنته الدولة المصرية تحول من مجرد تجربة إلى نموذج واقعي، حيث أصبح يجلس الشباب مع رئيس الجمهورية والمسئولين ليس في نموذج محاكاة وإنما في نموذج طبيعي لإدارة الدولة المصرية.



وأكد نائب محافظ الدقهلية، أن مشاركة الشباب في حركة المحافظين هى أبلغ رد على كل من يشكك في رغبة الدولة وتوجهها لتمكين الشباب، منوها بأن تعيين الشباب يس بروتكوليا حيث تم إعداد الشباب بشكل جيد.



قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن تعيين 23 نائبا للمحافظين من الشباب ليس عمل يوم وليلة، وإنما هو نتيجة عمل بدأته الدولة منذ 2016، أي منذ انطلاقات مؤتمرات الشباب، والت تطورت فيما بعد وأصبحت مؤتمرات شباب العالم.