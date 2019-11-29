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رانيا يوسف تصدم جمهورها بإطلالة محتشمة في ختام القاهرة السينمائي (صور)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:00 م
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بوابة الفجر
شيماء فوزى
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نشرت الفنانة رانيا يوسف إطلالة جديدة لها، خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

ظهرت رانيا بشعر منسدل وبفستان باللون الـ"بيج" مطرز طويل، وبأكمام طويلة، وعلقت على الصورة بيانات عن مصممي إطلالتها، فالملابس كانت ليوسف الجاسم، مجوهرات شريف السرجاني، ومصفف الشعر هيثم دهب، وميكب كيكى بيوتي، وستايلست ايمان خميسي، وتصوير ولاء غنيم وعبد الرحمن الشرقاوي.

لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور رانيا يوسف؛ فجاءت تعليقات الجمهور إيجابية حول الفستان، حيث عبرت كثير من التعليقات عن أناقة الفستان، وكتبت إحدى المتابعات: "أول مرة تلبسى حاجة حلوة"، ووجدت آخرون أن فستانها تشابه مع فساتين الفنانات أخريات أمثال درة، وأنغام فى حفلة الكويت.

كما أوضحت التعليقات إعجاب الجمهور بالإطلالة رانيا يوسف المحتشمة، فعلقت إحدى المتابعات قائلة: "أيوة كدة حاجة محترمة، وفي نفس الوقت شيك"، وأخرى قالت: "شفتي شكلك جميل إزاى وانتى محتشمة"، وتعليق آخر:" قمر وانتي محتشمة"."

يذكر أن واقعة بطانة الفستان مازلت عالقة في أذهان جمهور رانيا يوسف، فقد داعبها أحد المتابعين قائلا: "لفي كدة"، ويقصد بذلك إذا كان للفستان بطانة، وكانت الواقعة قد حدثت خلال الدورة الماضية، من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث حضرت حفل الافتتاح مرتدية فستانًا باللون الأسود، وكان شفافًا تمامًا من الأسفل، وأثارت صور رانيا جدلًا كبيرًا عبر الفضائيات والسوشيال ميديا.
رانيا يوسف تصدم جمهورها بإطلالة محتشمة في ختام القاهرة السينمائي (صور)
رانيا يوسف تصدم جمهورها بإطلالة محتشمة في ختام القاهرة السينمائي (صور)
رانيا يوسف تصدم جمهورها بإطلالة محتشمة في ختام القاهرة السينمائي (صور)
رانيا يوسف تصدم جمهورها بإطلالة محتشمة في ختام القاهرة السينمائي (صور)
رانيا يوسف تصدم جمهورها بإطلالة محتشمة في ختام القاهرة السينمائي (صور)
رانيا يوسف تصدم جمهورها بإطلالة محتشمة في ختام القاهرة السينمائي (صور)
رانيا يوسف تصدم جمهورها بإطلالة محتشمة في ختام القاهرة السينمائي (صور)
رانيا يوسف تصدم جمهورها بإطلالة محتشمة في ختام القاهرة السينمائي (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينمائي فنون فن رانيا يوسف الفجر الفني أخبار الفن

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