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«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:57 م
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الاهلي
الاهلي
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بث مباشر مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي الجمعة في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة النجم الساحلي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019 على الأراضي التونسية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:


العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

كورة لايف beIN SPORT قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الجمعة 29-11-2019 في دوري أبطال إفريقيا روابط مباراة النجم الساحلي والأهلي بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.

آخر استعدادات النجم الساحلي لمُباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي الجمعة 29/11/2019 في دوري أبطال إفريِقيا

تابع لايف مباراة النجم الساحلي والأهلي مباشر، حيث يدخل فريق النجم الساحلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق النجم الساحلي في المباراة القادمة مضيفه فريق المتلوي في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم. وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق النجم الساحلي مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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