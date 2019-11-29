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رابط قناة bein SPORT مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الاهلي bein يلا شوت NO

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:50 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا، والجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية التي تضم الأهلي والنجم الساحلي والهلال ونادي بلاتنيوم، وينتظر جماهيرة كرة القدم مباراة كبيرة بين الاهلي والنجم الساحلي لما تحمله مباريات الفريقين من ندية كبيرة على مستوى منافسات دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي
يستضيف ملعب 14 جانفي مباراة كبيرة من العيار الثقيل بين الأهلي والنجم الساحلي على مستوى منافسات دوري أبطال أفريقيا والمجموعة الثانية، وتابع مباراة الاهلي والنجم الساحلي جمهور كرة القدم في الوطن العربي في البطولة الغالية التى يسعى أن يحصد لقبها النادي الاهلي بعد الفشل في تحقيقها في السنوات الاخيرة.


بطاقة مباراة النجم الساحلي والأهلي
البطولة دوري أبطال أفريقيا | دور المجموعات – الجولة الأولى
موعد المباراة 29-11-2019
توقيت المباراة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 1
ملعب المباراة مصطفى بن جنات
بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي يقدمه لكم يلا شوت الناقل لمباراة الاهلي والنجم الساحلي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة أو مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي على القناة الثانية.


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