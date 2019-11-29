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تعليق ناري من مورينيو على رغبة أرسنال التعاقد معه

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:50 م
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مورينيو
مورينيو
حسام مجدي
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علق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي الحالي على الأنباء التي انتشرت حلو رغبة نادي أرسنال في التعاقد معه.

أرسنال يستهدف مورينيو لتدريب الفريق

وقد انتشرت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية صباح اليوم الجمعة والتي أشارت إلى أن نادي أرسنال كان يرغب سابقا في التعاقد مع مورينيو لتولي مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة.

إقالة إيمري من تدريب أرسنال

وقد أعلن نادي أرسنال صباح اليوم رسمي إقالة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق من عمله بشبب سوء الأداء والنتائج الواضحين في الفترة الأخيرة.

تعليق مورينيو على رغبة أرسنال في التعاقد معه

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات صحفية اليوم: "أنا سعيد للغايه هنا في توتنهام، ولا أستطيع التفكير حتى في إمكانية وجود نادي أخر".

وتابع: "إذا وضعت أي نادي أخر في العالم أمامي الآن فسأقول لا بالطبع".

يذكر أن مورينيو كان قد تولى مهمة تدريب نادي أرسنال منذ عدة أيام بشكل رسمي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق الذي تم إقالته.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

ترتيب نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي

بينما يتواجد نادي توتنهام في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.

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