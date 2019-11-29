تهاني الجبالي: منظمات حقوق الإنسان كلمات حق يراد بها باطل

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن منظمات حقوق الإنسان كلمات حق يراد بها باطل، لافتة إلى أن منظمات حقوق الإنسان تدافع عن حقوق الإرهابيين، ولا تتحدث عن الحروب التي يروح ضحيتها الكثيرون في الدول.



وتابعت "الجبالي"، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة: "لم تصدر منظمة واحدة بيان واحد يدين جرائم الحرب التي ارتكبها الإرهابيون".



وأشارت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزءًا أصيلًا من المشهد الدولي لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك مأزق يواجه التنظيمات السياسية في العالم كله، متابعة: "هناك "لا عدل" في العالم، ونحتاج لتنظيم الشعوب وليس الكيانات السياسية فقط".

