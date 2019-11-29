مريم عامر منيب تصل إلى مليون ونصف مشاهدة بـ"عامل إيه في حياتك" (فيديو)

تجاوز فيديو كليب أغنية "عامل إيه في حياتك" لمريم منيب، أكثر من مليون ونصف مشاهدة، بعد أن طرحتها شركة "Nj Music Productions " من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





عبرت ابنة الفنان الراحل عامر منيب عن سعادتها برد الفعل الإيجابي، الذي لاقته الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حيث نشرت مريم تغريدة، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قالت خلالها: "أكثر حاجة أثرت فيَّ إن اسمي بان جمب اسمك يا حبيب قلبي، الله يرحمك يا أغلي ما عندي".





أغنية "عامل إيه في حياتك" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل، وتقوم فكر ة الأغنية على "دويتو"، تجتمع خلاله مشاهد للفنان عامر منيب أثناء غناء الأغنية ذاتها، مع مشاهد جديدة لمريم وهي تغني الأغنية بالاستديو، وترد عليه بكلمات جديدة.



