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مريم عامر منيب تصل إلى مليون ونصف مشاهدة بـ"عامل إيه في حياتك" (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:46 م
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بوابة الفجر
محمد خالد الشرقاوي
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تجاوز فيديو كليب أغنية "عامل إيه في حياتك" لمريم منيب، أكثر من مليون ونصف مشاهدة، بعد أن طرحتها شركة "Nj Music Productions" من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

عبرت ابنة الفنان الراحل عامر منيب عن سعادتها برد الفعل الإيجابي، الذي لاقته الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حيث نشرت مريم تغريدة، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة  "تويتر" قالت خلالها: "أكثر حاجة أثرت فيَّ إن اسمي بان جمب اسمك يا حبيب قلبي، الله يرحمك يا أغلي ما عندي".

أغنية "عامل إيه في حياتك" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل، وتقوم فكرة الأغنية على "دويتو"، تجتمع خلاله مشاهد للفنان عامر منيب أثناء غناء الأغنية ذاتها، مع مشاهد جديدة لمريم وهي تغني الأغنية بالاستديو، وترد عليه بكلمات جديدة.

يذكر أن الفنان عامر منيب مرت ذكراه الثامنة، منذ أيام، وكان قد رحل بعد صراع مع مرض السرطان، عام 2011، عن عمر ناهز الـ48 عامًا، ودُفن جسد الراحل بجوار جدته الفنانة ماري منيب.
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الكلمات المفتاحية

مريم عامر منيب فنون فن عامل ايه فى حياتك عامر منيب الفجر الفني أخبار الفن Nj Music Productions

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