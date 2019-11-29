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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن beIN SPORT H

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:47 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
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كورة أونلاين شاهد البث المباشر لمباراة النادي الأهلي مع فريق النجم الساحلي التونسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب رادس الأوليمبي YALA KOORA ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE ويلعب الفريقين على ملعب رادس سويا للمرة الأولى حيث يخوض دائما الثنائي مبارياتهم في تونس بمدينة سوسة الخاصة بالفريق الساحلي YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة ويسعى النادي الأهلي لتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد غيابه عن خزائن الفريق لسنوات طويلة YALA LIVE حيث نجح المارد الأحمر للوصول إلى النهائي خلال موسمي 2017 و2018 ولكنه خسر اللقب أمام فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، وتعرض لهزيمة قاسية في النسخة الماضية من فريق صن داونز الجنوب افريقي بنتيحة خمسة أهداف نظيفة KOORA LIVE.

كورة لايف ويقام اللقاء بين النادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وسوف تقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة بتوقيت دولة الإمارات العربية وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA وكان رينيه فايلر قد حقق العديد من الانتصارات مع الفريق الأهلاوي خلال المباريات الماضية ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن مع الفريق الأحمر.

كورة ستار الأهلي قد حقق بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي بالجولة قبل الأخيرة، ونجح في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي فريق الزمالك بالجولة الأخيرة بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب التونسي علي معلول YALA LIVE وسوف تكون المباراة نارية بين الناديين على ملعب رادس الأولمبي والذي خسر الفريق الأحمر لقبه الافريقي منذ موسمين على هذا الملعب ضد فريق الترجي الرياضي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء GOAL KOORA.

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