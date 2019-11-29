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مياه البحيرة يواجه غزل كفر الدوار وبدر مع البترول في أقوى مباريات القسم الثالث

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:46 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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تنطلق السبت الجولة العاشرة، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث، حيث يستضيف فريق مياه البحيرة غزل كفر الداور في الثانية والنصف عصرًا .

ويلتقي في نفس التوقيت رشيد مع ايتاي البارود، وكفربولين مع الترام، ويواجه فريق حوش عيسي نظيره فريق سبورتنج، وشباب العبور مع نادي نهضة العامرية وبدر مع اسكندرية للبترول، ويلتقي المعمورة مع القباري.

وتقام مباراة مركزشباب كوم حمادة مع نادي كوم حمادة يوم الأحد القادم.

ترتيب جدول المجموعة الحادية عشر

1- بدر 16نقطة
2- سبورتنج 15 نقطة
3- الترام 13 نقطة
4- اسكندرية للبترول 13 نقطة
5- مركزشباب كوم حمادة 10 نقاط
6- كفربولين 10 نقاط
7- غزل كفرالداور 9 نقاط
8- ايتاي 9 نقاط
9- رشيد 9 نقاط
10- مياه البحيرة 8 نقاط
11- نهضة العامرية 8 نقاط
12- حوش عيسي 8 نقاط
13- نادي كوم حمادة 8 نقاط
14- القباري 8 نقاط
15- العبور 7 نقاط
16- المعمورة 7 نقاط

نتائج الجولة السابقة

غزل كفرالداور4-رشيد 0
الترام 2-مياه البحيرة 2
نهضة العامرية 1-حوش عيسي0
اسكندرية للبترول 3- مركزشباب كوم حمادة 2
ايتاي 3- بدر 3
سبورتنج 2-كفربولين 0
القباري مع العبور 3-0
نادي كوم حمادة1-المعمورة 0
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