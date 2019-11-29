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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر Al Ahly - Etoile du Sahel بدون تقطيع الأهلي مجانًا Champions League

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:42 م
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الاهلي
الاهلي
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يلا شوت حصري تابع المباراة بين النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب رادس في تونس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE.

كورة أونلاين ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز باخر مبارياته قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي على حساب فريق الجونة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير منذ يومين KOORA STAR وكانت هذة هي المباراة الرسمية الأولى للنادي الاهلي منذ فترة طويلة بعد توقف الدوري العام بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما للمنتخب الوطني BEIN MATSH.

يلا كورة واستقر رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته ضد النجم الساحلي، وذلك بعد إجراء بعض التغيرات في التشكيل خلال المباراة الماضية ضد الجونة، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي KOORA LIVE :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.
خط الوسط : عمرو السولية - حسام عاشور - محمد مجدي أفشة - رمضان صبحي - حسين الشحات.
خط الهجوم : جونيور أجايي.

جول كورة ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة بعد خوض 4 مباريات والفوز في جميع اللقاءات حتى الآن YALA LIVE بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقطة GOAL KOORA وستكون تلك المباراة قوية من أجل حصد الثلاث نقاط في أول مباريات تلك المجموعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم KOORA STAR.

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