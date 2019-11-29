نائب محافظ بني سويف: لا توجد دولة تحتضن الشباب مثل مصر (فيديو)



وأشار "راشد"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن 5 من نواب المحافظين الجدد ينتمون لتنسيقية شباب الأحزاب منهم من ينتمي لأحزاب مؤيدة للقيادة السياسية، وأحزاب معارضة لبعض السياساات التي تنتهجها الدولة.



وأضاف نائب محافظ بني سويف، أنه لم يرى دولة تحتضن الشباب وتدفع بهم إلى المناصب القيادية مثل مصر، موضحًا أن الرئيس السيسي طالبهم أن يكون هدفهم الأول هو توفير الخدمات للمواطن التي يحتاجها على مدار يومه.



وجه بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته في الشباب ودعمه المستمر لهم، لافتًا إلى أن الدولة قدمت لهم كل الدعم عند توجههم لتأسيس تنسيقية الأحزاب، وساعدتهم على عرض أفكارهم في المؤتمرات المختلفة.