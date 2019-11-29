كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر YALLAKORA يلا شوت رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي ضد النجم الساحلي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية بين فريق الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، على ملعب رادس بتونس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا:-

يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر الأهلي كورة انلاين، KORA GOAL الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي، ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، على ملعب رادس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت تونس، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش، ويسعى الأهلي تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها منذ بداية الموسم، حيث لعب الأهلى 7 مباريات بواقع 5 محلياً، حقق الفوز فيهم جميعا، أمام سموحة والإنتاج الحربى وأسوان والجونة بالدورى، فيما توج بالسوبر المحلى على حساب الزمالك، إلى جانب تحقيقه فوزا ثمينا أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهاباً وإياباً.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.





بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد النجم الساحلي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي





مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، في دوري أبطال إفريقيا.

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