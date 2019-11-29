مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر KORA LIVE (مجموعة الأهلي) يلا شوت رابط ماتش الهلال beIN LIVE

البث المباشر مباراة الهلال وبلاتينيوم يوتيوب ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وبلاتينيوم الجمعة 29/11/2019 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي ضيفاً على نظيره فريق الهلال السوداني في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الهلال وبلاتينيوم في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019 على الأراضي السودانية.

كورة اون لاين مباراة الهلال و بلاتينيوم بث مباشر اليوم عبر الإنترنت مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق الهلال المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى فريق بلاتينيوم لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريِقيا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الجمعة.

آخر استعدادات الهلال لمُباراة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد بلاتينيوم الجمعة 29/11/2019 في دوري أبطال إفريِقيا

تابع لايف مباراة الهلال وبلاتينيوم مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بلاتينيوم، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر أربع مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في آخر أربع مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الهلال في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

آخر إِستعدادات بلاتينيوم قبل ملاقاة الهلال في دوري أبطال إفريقيا الجمعة:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد بلاتينيوم

مباراة الهلال وبلاتينيوم بث مباشر، وسوف يدخل فريق بلاتينيوم مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الهلال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق بلاتينيوم ستارز في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.