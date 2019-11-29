ahly vs etoile du sahel LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي NOW beIN SPOR

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الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:08 م
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الاهلي
الاهلي
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تنطلق اليوم الجمعة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا حيث يستضيف نادي النجم الساحلي التونسي نظيره فريق الأهلي المصري علي ملعب رادس الدولي بالعاصمة التونسية كورة بلس يلا شوت النجم الساحلي والأهلي ، بث مباشر مباراة النجم الساحلي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة النجم الساحلي والأهلي ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة النجم الساحلي والأهلي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات بث مباشر يلا شوت مباراة النجم الساحلي والأهلي دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة النجم الساحلي والأهلي كورة اون لاين، بث مباشر الأهلي أمام النجم الساحلي يلا شوت بث مباشر مباراة النجم الساحلي اليوم ضد الأهلي كورة ستار دوري أبطال أفريقيا بلس يوتيوب.

ويسعي نادي النجم الرياضي الساحلي استغلال عامل الأرض و الجمهور لافتتاح البطولة الأفريقية بفوز والحصول على الثلاث نقاط ليتصدر المجموعة يلا شوت بث مباشر النجم الساحلي والأهلي كورة انلاين، مباراة النجم الساحلي والأهلي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة النجم الساحلي والأهلي في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة النجم الساحلي والأهلي كورة ستريم.

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