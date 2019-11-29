اونلاين sport time مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 29-11-2019 يلا شوت الجديد في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر Al Ahly vs Etoile du Sahel في دوري أبطال أفريقيا 2020





روابط مباراة الاهلي والنجم الساحلي يوتيوب كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر Al Ahly vs Etoile du Sahel في دوري أبطال أفريقيا 2020 حيث يترقب الملايين من عشاق الكرة المصرية والتونسية مشاهدة موقعة رادس اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 11:00 بتوقيت الامارات العربية المتحدة التي تجمع بين كبير الكرة العربية والافريقية النادي الاهلي المصري ونادي النجم الساحلي التونسي في قمة عربية خالصة ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا 2019 -2020 وتنقل مباراة الاهلي والنجم اليوم في ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق عصام الشوالي و محمد الكواليني .





اخر اخبار المجموعة الثانية قبل انطلاقة مباراة النجم الساحلي والاهلي اليوم بث مباشر

تابع لايف مشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الاهلي المصري حيث يتواجد كلا من الأهلي والنجم الساحلي في المجموعة الثانية بالإضافة الي فريق الهلال السوداني و بلاتينيوم ستارز وتشهد المجموعة الثانية مباراة أخرى قوية في نفس الجولة تجمع فريق الهلال السوداني على ملعبه مع فريق بلاتنيوم الزيمبابوي في مجموعة صعبة جدا سيتنافس فيها الفرق الأربعة على التواجد في المركزين الأول والثاني المؤهلين لدور الثمانية “الدور ربع النهائي في البطولة”، وستنطلق مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019 في الثامنة بتوقيت تونس، التاسعة مساءا بتوقيت مصر، وتنقل حصريا على بي أن سبورت بتعليق محمد بركات كما سوف يقوم فريق عمل موقع لنقل المباريات بتوفير كافة روابط نقل مباراة الاهلي والنجم الساحلي يوتيوب بجودة عالية HD .









استعدادات النجم الساحلي لمواجهة الاهلي المصري في الجولة الاولى من بطولة دوري ابطال افريقيا , يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر Al Ahly vs Etoile du Sahel في دوري أبطال أفريقيا 2020

كورة اون لاين بث مباشر مباراة النجم الرياضي الساحلي والأهلي المصري اليوم في مباراة قوية يسعى فيها النجم الساحلي لاستغلال الدعم الجماهيري على ملعبه باستاد رادس لتحقيق أولى انتصاراته في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، لمواصلة مشواره الناجح بها حتى الآن بعدما تمكن من التأهل لدور المجموعات بنجاح بعدما تخطى الدور الأول في البطولة على حساب فريق هافيا كوناكري الغيني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثمانية أهداف مقابل ثلاثة، بعدما تلقى الخسارة ذهابا خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوز عريض إيابا على ملعبه بسبعة أهداف مقابل هدف ليتأهل لدور الـ 32 ويلاقي أشانتي كوتوكو الغاني يتخطاه بمجموع المبارتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث فاز الفريق الغاني ذهابا بهدفين دون رد، قبل أن يحقق النجم الساحلي الفوز إيابا بثلاثة أهداف دون رد.





موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي الجمعة في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019 على الأراضي التونسية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:





العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

ويعمل فريق عمل موقع لنقل المباريات على توفير كافة روابط مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء وكانت قرعة دوري ابطال افريقيا قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي و الهلال السوداني، ونادي بلاتينيوم الزيمبابوي.





استعدادات الاهلي المصري لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الاولى من بطولة دوري ابطال افريقيا , يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر Al Ahly vs Etoile du Sahel في دوري أبطال أفريقيا 2020

كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر وعلى الجانب الآخر يواصل مشواره في دوري أبطال أفريقيا ساعيا للعودة بالفوز الثمين في الجولة الأولى من معقل الفريق التونسي ملعب رادس الذي يمتلك النادي الاهلي فيه ذكريات كبيرة وجيدة ويسعى النادي الاهلي اليوم ليواصل مشواره بنجاح في البطولة التي نجح فيها في بلوغ دور المجموعات على حساب فريق كانو سبورت الغيني وتمكن من تخطيه بسداسية دون رد بفوزه ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون رد، قبل فوزه إيابا في ملعبه برباعية دون رد.





بث مباشر لعبة الاهلي ضد النجم يلا شوت بينما بدأ مشواره بها بملاقاة فريق اطلع بره السوداني، وتمكن من تحقيق الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ثلاثة عشر هدف دون رد، بعد أن تمكن من فوز كبير في مباراة الذهاب على برج العرب برباعية دون رد تمكن من تسجيلها كلا من وليد أزارو “هدفين” وعلي معلول وأحمد الشيخ، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز في مباراة العودة التي بتسعة أهداف دون رد تكفل بتسجيلها حسين الشحات “هاتريك”، حمدي فتحي وصلاح محسن “هدفين لكلا منهما”، وهدف لأحمد فتحي وهدف عكسي من مصطفى سالم.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا الجمعة: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر Al Ahly vs Etoile du Sahel في دوري أبطال أفريقيا 2020 بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.





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