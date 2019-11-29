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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME AHLY يلا شوت الأهلي HD

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:06 م
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بوابة الفجر
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* مشاهدة مباراة النجم الساحلي والأهلي :
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حقق الأهلي فوزا مثيراً على الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز الممتاز برصيد 12 نقطة من 4 مباريات خاضها حتى الآن وفاز فيها جميعًا بينما يحتل براميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقطة.

ويسعى الأهلي لمواصلة آداؤه المميز تحت قيادة فايلر، حيث لم يتلق أي هزيمة منذ توليه المسئولية الفنية عقب إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق بعد الخروج من مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي.
وعلى جانب آخر، حقق النجم الساحلي التونسي تعادلًا ضد اتحاد بن قردان في أولى مواجهات الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم في الدوري التونسي.

وكان النجم الساحلي أعلن عن تعين جاريدو مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمُقال رفيق المحمدي والذي أُقيل بسبب النتائج المخيبة.

* موعد المباراة :
تُقام مباراة النجم الساحلي والأهلي المصري على الملعب الأوليمبي برادس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

* التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة النجم الساحلي :
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.
خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات.
خط الهجوم : جونيور أجايي.

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