«يلا شوت bein sport» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف اونلاين beIN ماتش الاهلي HD

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بث مباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، اليوم الجمعة في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





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مباراة الأهلي والنجم الساحلي - مباشر

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مباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر الإنترنت

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تعرف علي موعد مباراة النجم الساحلي والاهلي اليوم





البطولة : دوري أبطال أفريقيا





القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1





معلق المباراة : محمد بركات





الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر





الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية





بخصوص قنوات تذيع مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر على الهواء فسوف تكون منقولة على قناة bein sports الناقل لكل مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من دور المجموعات، كما ستكون المباراة منقولة على قناة أرضية مفتوحة وهي القناة الوطنية التونسية الأولى، اسم معلق مباراة الأهلي في تونس على قناة بي إن سبورت سوف يكون المذيع الرياضي المعروف محمد بركات.





مشوار الأهلي والنجم الساحلي محليًا وفي البطولة الأفريقية









دوري أبطال أفريقيا:

بدأ النادي الأهلي المصري مشوار دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي للبطولة، حيث ستكون مقابلة الأهلي والنجم الساحلي هي الخامسة للبطل المصري في البطولة، تغلب الأهلي في الدور التمهيدي على فريق أطلع بره بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 13-0 بمجموع المباراتين، ثم تغلب الأهلي في دور 32 على كانو الغيني بنتيجة 6-0، ولم تهتز شباك البطل المصري في البطولة حتى الآن، النجم الساحلي التونسي تغلب في الدور التمهيدي لبطولة أفريقيا على هافيا كوناكري بنتيجة 9-2، قبل أن يتغلب بصعوبة على أشانتي كوتوكو بنتيجة 3-2.





الدوري المحلي:





بعد أربع مباريات حقق الفوز فيهم جميعا وبنتائج كبيرة، يتصدر النادي الأهلي الدوري الممتاز المصري، بخصوص النجم الساحلي التونسي، يأتي في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري التونسي وله مباراتين مؤجلتين.





تاريخ مواجهات الأهلي والنجم الساحلي التونسي في بطولة أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي يوم الجمعة سوف تكون المقابلة رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما التقيا من قبل 13 مرة، فاز الأهلي خلال تلك المباريات في أربع مناسبات، مقابل ثلاث مرات فوز للنجم الساحلي، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أخر مواجهة بين الأهلي والنجم كانت الموسم الماضي في دوري أبطال أفريقيا، وتحديدًا في قبل النهائي، حيث فاز النجم على ملعبه بنتيجة 2-1، قبل أن يفوز الأهلي بالإسكندرية بنتيجة 6-2.





موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

يغيب عن الأهلي المصري نجم خط وسطه الدولي حمدي فتحي للإصابة، بينما يعود لصفوف الأهلي قائد منتخب مصر الأولمبي المتوج بالذهب الأفريقي رمضان صبحي، يدخل النجم الساحلي التونسي مباراة أفريقيا تحت قيادة فنية جديدة، مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي المصري، موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي يوم الجمعة في الأوقات التالية:





الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.





الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين.





الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.





الساعة 8 مساء بتوقيت فرنسا ألمانيا والسويد وهولندا وبلجيكا وإيطاليا.





الساعة 7 مساء بتوقيت إنجلترا.





الساعة 2 مساء بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".





وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





وكان الأهلي، نجح في تحقيق الفوز على الجونة، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.





على الجانب الآخر حقق النجم الساحلي التونسي تعادلًا ضد اتحاد بن قردان، في أولى مباريات الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني، بالدوري التونسي.





وكان النجم الساحلي أعلن عن تعين، جاريدو، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمُقال رفيق المحمدي، والذي أُقيل بسبب النتائج المخيبة.





تُقام لعبة الأهلي والنجم الساحلي التونسي يوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس في العاصمة تونس، حيث تم نقل المباراة من سوسة لملعب رادس بسبب أعمال الصيانة على ملعب نادي النجم، الأهلي يقدم عروض مبهرة تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، يريد تحقيق إنجاز عندما يلتقي النجم مساء الجمعة، حيث أنه لم يخسر النجم في تونس من أي فريق مصري.



