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«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:56 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي اليوم YALLA KORA , تابع مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا يلا كورة، متابعة مباراة الأهلي والنجم الساحلي دوري أبطال أفريقيا يلا شوت موبي كورة جول لايف، بث مباشر مباراة الأهلي والنجم في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس بين ماتش سرعة عالية دون تقطيع.

ويشهد ملعب رادس مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي KORA STAR بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر ونادي النجم الساحلي في مواجهة القمة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

تابع حصرياً البث المباشر اليوم على الهواء مباشرة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا MOBI KORA جودة عالية إتش دي ورابط COOL KORA للسرعات المنخفضة جودة عالية دون تقطيع.

ويحل النادي الأهلي ضيفاً على النجم الساحلي LIVE7HD في قمة أفريقية منتظرة بملعب رادس في العاصمة التونسية لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة النجم الساحلي
تابع على الهواء مباشرة مباراة النجم الساحلي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس رابط الأسطورة YALLA KORA رابط مباشر KOOORA4LIVE جودة عالية دون تقطيع.

وومن المتوقع أن يخوض رينيه فايلر المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول
خط الوسط: عمرو السولية – أحمد فتحي – محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: رمضان صبحي – حسين الشحات – جونيو أجايي

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة
يمكنكم متابعة مباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر موقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة.

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة 29 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق محمد بركات.

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