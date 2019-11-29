«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

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ويشهد ملعب رادس مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي KORA STAR بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر ونادي النجم الساحلي في مواجهة القمة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.





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ويحل النادي الأهلي ضيفاً على النجم الساحلي LIVE7HD في قمة أفريقية منتظرة بملعب رادس في العاصمة التونسية لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.





تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة النجم الساحلي

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وومن المتوقع أن يخوض رينيه فايلر المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – أحمد فتحي – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: رمضان صبحي – حسين الشحات – جونيو أجايي





موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

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وتنطلق المباراة اليوم الجمعة 29 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق محمد بركات.



