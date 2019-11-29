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«أون لايف ahly»مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول مشاهدة مباراة الاهلي والنجم يلاHD

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:48 م
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بوابة الفجر
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«أون لايف ahly»مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول مشاهدة مباراة الاهلي والنجم يلاHD
يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فريق النجم الساحلي التونسي، فى قمة مباريات اليوم ضمن افتتاح منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا (2019-2020).

وتنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 29-11-2019، على ملعب الأولمبي بسوسة، فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتضم المجموعة الثانية الى جانب المارد الأحمر والنجم الساحلي كلاً من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوى، واللذان يتواجهان فى نفس توقيت مباراة الاهلي والنجم.

يدخل الأهلي مباراة الليلة بهدف الفوز فقط من أجل مواصلة العروض القوية التى حققها الفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً، وتحديداً منذ تولّى السويسرى رينيه فايلر مسئولية تدريب الفريق خلال أوائل سبتمبر الماضى، حيث خاض الأهلى 7 مباريات تحت قيادة فايلر بواقع 5 محلياً حيث فاز على سموحة والإنتاج الحربى وأسوان والجونة بالدورى، وحصد كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك، كما صعد لدور المجموعات بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهاباً وإياباً.

بينما تغلب الحمرة، علي فريق هافيا كوناكري الغيني 8 – 3 في مجموع المباراتين بالدور التمهيدي للبطولة، وفي دور الـ32 تقابل على اشانتي كوتوكو الغاني، وخسر ذهابًا 2-0 قبل فوزه في لقاء الإياب 3 -0 ليتأهل لدور المجموعات.

والتقى النادي الأهلي بالنجم الساحلي في 11 مواجهة بمختلف البطولات الأفريقية دوري الأبطال والسوبر والكونفدرالية، حقق الأهلي الفوز في 3 مناسبات و كان الفوز حليف النجم في 3 مناسبات، فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة 5 لقاءات من بينهم 4 تعادلات سلبية .

وكان أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما حقق الفوز بنتيجة 6-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2017 وتحديدا بتاريخ 22 أكتوبر 2017 .

وكان آخر لقاء بين الفريقين فى دوري الأبطال نسخة 2017، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفريق التونسي الفوز في سوسة بهدفين مقابل هدف، ورد الأهلي في لقاء الإياب في برج العرب، وحقق الفوز بنتيجة 6-2.
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