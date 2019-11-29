« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

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تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه الأهلي Goal Live في إفتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس بمدينة تونس.





مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في تونس في دوري أبطال أفريقيا برابط سريع ومباشر دون تقطيع يلا شووت COOL KORA حيث يريد المدرب السويسري للأهلي رينيه فايلر تحقيق الفوز في مستهل مشواره في دور المجموعات.





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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة لنجم الساحلي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – على معلول

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – أحمد فتحي – عمرو السولية.

خط الهجوم: رمضان صبحي – جونيو آجايي – حسين الشحات.





مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

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بث حي ومباشر لمبارة الأهلي والنجم الساحلي KOORA STAR

وتذاع المبارة يوم الجمعة 29 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS HD1 ويعلق عليها المعلق محمد بركات.





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