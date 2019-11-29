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« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:48 م
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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي
مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي
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بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي COOL KORA متابعة مباراة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر جودة عالية يلاشوت كول كورة لايف إتش دي دوري بلس شاهد مباراة الأهلي والنجم الساحلي مباشرة، شاهد بث مباشر بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والنجم الساحلي اليوم الجمعة 29 نوفمبر.

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه الأهلي Goal Live في إفتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس بمدينة تونس.

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في تونس في دوري أبطال أفريقيا برابط سريع ومباشر دون تقطيع يلا شووت COOL KORA حيث يريد المدرب السويسري للأهلي رينيه فايلر تحقيق الفوز في مستهل مشواره في دور المجموعات.

حصرياً وبجودة عالية بث مباشر لمبارة الأهلي والنجم الساحلي برابط يوتيوب من هنا، متابعة دوري أبطال أفريقيا برابط سريع دون إنقطاع سرعات متعددة ALASTORA كورة ستار كورة لايف متابعة دوري أبطال أفريقيا Bein match سرعات متعددة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة لنجم الساحلي كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – على معلول
خط الوسط: محمد مجدي أفشة – أحمد فتحي – عمرو السولية.
خط الهجوم: رمضان صبحي – جونيو آجايي – حسين الشحات.

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا
متابعة البث المباشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والنجم الساحليLIVE7HD بجودة عالية MAMAHD، ويقدم لكم موقع "الفجر" خدمة مشاهدة المباراة مباشرة على شبكة الإنترنت من خلال الرابط KOOORAGOAL بين ماتش الأسطورة متابعة قناة beIN Sports HD 1 على الإنترنت.

بث حي ومباشر لمبارة الأهلي والنجم الساحلي KOORA STAR
وتذاع المبارة يوم الجمعة 29 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS HD1 ويعلق عليها المعلق محمد بركات.

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي والنجم االساحلي YALLA SHOOT مشاهدة مباشرة YALLA KORA رابط مباشر جودة متعددة.

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