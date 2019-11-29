تهاني الجبالي: هذا ما طلبته من محمد مرسي عند توليه الحكم

أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن الإخوان لم يكونوا في أي وقت ممثلين لثورة الشعب المصري.



وأشارت "الجبالي"، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي حاول آداء القسم بعيدًا عن أعين الإعلام والصحافة.



ولفتت إلى أنها طلبت من محمد مرسي، عند توليه الحكم، أن ينسى أنه عضو بجماعة الإخوان، ولكن هذا لم يحدث، متابعة: "تأخرنا ساعة ونصف عن آداء القسم؛ لأن مرسي كان ينتظر قرار مكتب الإرشاد"، مشيرة إلى أن المعركة بين مرسي والقضاء كانت بين الدولة واللا دولة.

