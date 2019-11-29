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برشلونة يفقد خدمات ديمبلي في 13 مباراة حاسمة.. تعرف عليها

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:44 م
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ديمبلي
ديمبلي
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علي نبوي

تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة صدنة قوية بتأكد غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الفريق لمدة 10 أسابيع بسبب الإصابة القوية التي تعرض أمام بورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وكان ديمبلي قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند أول أمس الأربعاء وخرج في الشوط الأول متأثرًا بالإصابة، حيث حل زميله أنطوان جريزمان بديلا له.

وتأكد غياب ديمبلي عن برشلونة لمدة 10 أسابيع، لتستمر معاناة اللاعب الفرنسي بعدما أعلن النادي رسميًا عن المدة التي سيغبها عن الفريق.

ونستعرض المباريات التي سيغيب عنها ديمبلي حتى العودة من الإصابة في شهر فبراير المقبل :-

أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019

برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019

إنتر ميلان × برشلونة 10-12-2019

ريال سوسيداد × برشلونة 14-12-2019

برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019

برشلونة × ديبورتيفو ألافيس 21-12-2019

إسبانيول × برشلونة 4-1-2020

برشلونة × أتلتيكو مدريد 9-1-2-2020

نهائي السوبر الإسباني في حال التأهل

برشلونة × غرناطة 19-1-2020

فالنسيا × برشلونة 26-1-2020

برشلونة × ليفانتي 2-2-2020

ريال بيتيس × برشلونة 9-2-2020
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