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برشلونة يفقد خدمات ديمبلي في 13 مباراة حاسمة.. تعرف عليها
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:44 م
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علي نبوي
تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة صدنة قوية بتأكد غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الفريق لمدة 10 أسابيع بسبب الإصابة القوية التي تعرض أمام بورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.
وكان ديمبلي قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند أول أمس الأربعاء وخرج في الشوط الأول متأثرًا بالإصابة، حيث حل زميله أنطوان جريزمان بديلا له.
وتأكد غياب ديمبلي عن برشلونة لمدة 10 أسابيع، لتستمر معاناة اللاعب الفرنسي بعدما أعلن النادي رسميًا عن المدة التي سيغبها عن الفريق.
ونستعرض المباريات التي سيغيب عنها ديمبلي حتى العودة من الإصابة في شهر فبراير المقبل :-
أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019
برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019
إنتر ميلان × برشلونة 10-12-2019
ريال سوسيداد × برشلونة 14-12-2019
برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019
برشلونة × ديبورتيفو ألافيس 21-12-2019
إسبانيول × برشلونة 4-1-2020
برشلونة × أتلتيكو مدريد 9-1-2-2020
نهائي السوبر الإسباني في حال التأهل
برشلونة × غرناطة 19-1-2020
فالنسيا × برشلونة 26-1-2020
برشلونة × ليفانتي 2-2-2020
ريال بيتيس × برشلونة 9-2-2020
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