برشلونة يفقد خدمات ديمبلي في 13 مباراة حاسمة.. تعرف عليها

علي نبوي





تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة صدنة قوية بتأكد غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الفريق لمدة 10 أسابيع بسبب الإصابة القوية التي تعرض أمام بورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.وكان ديمبلي قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند أول أمس الأربعاء وخرج في الشوط الأول متأثرًا بالإصابة، حيث حل زميله أنطوان جريزمان بديلا له.وتأكد غياب ديمبلي عن برشلونة لمدة 10 أسابيع، لتستمر معاناة اللاعب الفرنسي بعدما أعلن النادي رسميًا عن المدة التي سيغبها عن الفريق.ونستعرض المباريات التي سيغيب عنها ديمبلي حتى العودة من الإصابة في شهر فبراير المقبل :-أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019إنتر ميلان × برشلونة 10-12-2019ريال سوسيداد × برشلونة 14-12-2019برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019برشلونة × ديبورتيفو ألافيس 21-12-2019إسبانيول × برشلونة 4-1-2020برشلونة × أتلتيكو مدريد 9-1-2-2020نهائي السوبر الإسباني في حال التأهلبرشلونة × غرناطة 19-1-2020فالنسيا × برشلونة 26-1-2020برشلونة × ليفانتي 2-2-2020ريال بيتيس × برشلونة 9-2-2020