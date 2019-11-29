«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

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KOORA STAR ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية اليوم مباراة قوية ومنتظرة عندما يستضيف الملعب الأولمبي برادس مباراة النجم الساحلى التونسي والنادي الأهلي، ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا KOORA STAR .





ويستضيف الملعب الأولمبي فى رادس بين فريق النجم الساحلى التونسي والأهلي المصري ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي اليوم الذي يسعي لبداية جيدة بدور المجموعات YALLA SHOOT، تابع المباراة عبر موقع الفجر الرياضي KOORA STAR.





KOORA ONLINE وسيذاع لقاء الأهلي والنجم الساحلي اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا على قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا KOORA STAR.





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