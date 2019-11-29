«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي AHLY بدون تقطيع جودة متعددة NOW

ينتظر عشاق كرة القدم العربية والإفريقية مباراة مرتقبة تجمع بين النادي الأهلي ونادى النجم الساحلي التونسي علي ستاد رادس بتونس، اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر، فى لقاء ضمن الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم YALLA SHOOT.





شاهد مباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر رابط يوتيوب سريع KOORA STAR، مباراة قوية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعي الأهلي للفوز خلال مباراته الأولى بدور المجموعات KOORA GOAL، البث المباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA LIVE، شاهد المباراة عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.





ويستضيف ملعب رادس مباراة قوية ومنتظرة بين فريق النجم الساحلى التونسي والأهلي المصري لتونس، ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA STAR.





KOORA ONLINE وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي KOORA GOAL.





كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى اليوم YALLA SHOOT، بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري الأبطال، كورة لايف، رابط سريع وانلاين لمشاهدة مباراة اليوم بين الأهلى والنجم KOORA GOAL.



