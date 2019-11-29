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محمد فؤاد يخرج من العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:40 م
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محمد فؤاد
محمد فؤاد
لمياء علي
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تعرض الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية كبيرة نقل على إثرها اليوم الجمعة، إلى طوارئ مستشفى دار الحكمة ومنها تم تحويله إلى العناية المركزة.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن محمد فؤاد قد خرج منذ قليل من الرعاية المركزة وهو الآن في حالة صحية مستقرة وسوف يغادر المستشفى ويعود إلى منزله.

وكان فؤاد قد خضع لمجموعة من الفحوصات والتحاليل الكثيرة وذلك لكي يتم التعرف على سبب هذه الأزمة المفاجئة، بعدما شعر بتعب شديد في القلب.

وقد تفاعل محبي فؤاد مع ماحدث، وقاموا بتداول مجموعة من الصور الخاصة التي ظهر فيها فؤاد وهو مستلقي على سرير المستشفى ويخضع تحت تأثير الأجهزة الطبية وطالبوا بالدعاء له بالشفاء.

وجاءت هذه الأزمة في نفس الوقت التي من المقرر أن يتم عرض مسلسل الضاهر من بطولته،  غدًا السبت، بعد تأجيل استمر لأربع سنوات، على شاشة “الحياة”، في تمام الساعة السابعة مساءًا.

يذكر أن مسلسل “الضاهر” من بطولة:  محمد فؤاد، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، فريال يوسف، إنجى شرف، رغدة، مادلين طبر،أحمد منير، أميرة هانى وسميرة محسن، علاء زينهم، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، صبري عبد المنعم، دارين حداد، إخراج ياسر زايد، تأليف تامر عبد المنعم.
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