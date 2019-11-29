ذكرى سودة.. تهاني الجبالي تكشف كواليس حصار المحكمة الدستورية

أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن حصار المحكمة الدستورية ذكرى سوداء، وجريمة ارتكبها الإخوان.



وتابعت "الجبالي"، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة: "كنا داخل المحكمة وقت الحصار، والجيش المصري تدخل لحمايتنا قبل الوصول إلينا، وجاءت سيارات مصفحة لحماية خروج القضة".



وأضافت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أنهم تلقوا العديد من التهدادات في ذلك الوقت؛ لمنعهم من حضور جلسات المحكمة الدستورية؛ ولكنهم ذهبوا وحضروها، لافتة إلى أن الإخوان كانوا يستهدفون دولة القانون؛ لأنهم كانوا يريدون الحكم بالدولة الموازية التي لا تحترم الدستور أو القانون.

