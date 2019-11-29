عاجل- ضربة موجعة لبرشلونة.. الإعلان عن مدة غياب ديمبلي





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني :-





1- برشلونة 28 نقطة من 13 مباراة بعد تأجيل الكلاسيكو. 2- ريال مدريد 28 نقطة من 13 مباراة بعد تأجيل الكلاسيكو 3- أشبيلية 27 نقطة. 4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة. 5- أتلتيك بيلباو 23 نقطة. 6- ريال سوسيداد 23 نقطة. 7- خيتافي 21 نقطة. 8- غرناطة 21 نقطة. 9- ليفانتي 20 نقطة. 10- فالنسيا 20 نقطة. 11- أوساسونا 19 نقطة. 12- فياريال 18 نقطة. 13- ديبورتيفو الافيس 18 نقطة. 14- بلد الوليد 17 نقطة. 15- ريال بيتيس 15 نقطة. 16- إيبار 15 نقطة. 17- ريال مايوركا 14 نقطة. 18- سيلتا فيجو 12 نقاط. 19 - إسبانيول 9 نقاط. 20 - ليجانيس 6 نقاط.



تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة صدنة قوية بتأكد غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الفريق لمدة 10 أسابيع.وكان ديمبلي قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند أول أمس الأربعاء وخرج في الشوط الأول متأثرًا بالإصابة، حيث حل زميله أنطوان جريزمان بديلا له.وتأكد غياب ديمبلي عن برشلونة لمدة 10 أسابيع، لتستمر معاناة اللاعب الفرنسي بعدما أعلن النادي رسميًا عن المدة التي سيغبها عن الفريق.وأصبحت هذه المرة الثامنة التي يتعرض فيها ديمبلي للإصابة مع برشلونة منذ انتقاله إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2017.وتأهل برشلونة لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في صدارة المجموعة عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.