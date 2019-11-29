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يوهانسن عيد تكشف السبب وراء أزمة التعليم في مصر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:35 م
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الدكتورة يوهانسن عيد
الدكتورة يوهانسن عيد
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إن الهيئة تقوم بنشر الوعي بثقافة الجودة، وتأهيل المؤسسات التعليمية للتقدم للاعتماد، وتأكيد الثقة في مخرجات العملية التعليمية.

وأشار "عيد"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم يشرفون على كل المؤسسات التعليمية في مصر، مضيفة أن أزمة التعليم في مصر سببها أن مصر دولة كبيرة وذو كثافة سكانية مرتفعة وهو ما يؤثر على جودة التعليم.

وأضافت أن نظام التعليم في مصر بدأ يتغير حيث كان الاعتماد في التعليم على التلقين ولكن الوضع تغير الآن واتجه غلى الفهم والتحليل، معقبة: "إحنا عندنا معلمين بيحاولوا يقدموا أفضل لديهم ولكن الظروف الموجودة تفرض علينا وضع معين، ونعمل على تغيرها".
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