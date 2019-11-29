وزارة الزراعة : الموالح أكثر المنتجات الزراعية تصديرا في 2019

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن أن مصر صدرت 5.10 مليون طن من المنتجات الزراعية خلال 11 شهر من عام 2019، وتصدرت الموالح قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا خلال نفس الفترة.





وقالت وزارة الزراعة في بيانا لها، إن أحد ثتقرير تلقاه وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أظهر أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية للبلاد بلغت 5 مليون و100 ألف و630 طن منذ بداية يناير 2019 وحتي نهاية 27 نوفمبر 2019.

صادرات مصر الزراعية ترتفع 220 الف طن على أساس سنوي:

وأضافت الوزارة، أن حجم الصادرات المسجل خلال أول 11 شهرم من عام 2019 ارتفع 220 ألف و178 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي.

الموالح تتصدر قائمة المحاصيل الأكثر تصديرًا:

وتصدر الموالح قائمة المنتجات الزراعية الأكثر تصديرًا بحجم بلغ و764 ألف و841 طنًا، تلتها مباشرة محصول البطاطس الذي بلغ حجم الصادرات منه نحو 687 ألف و842 طن، وجاء في المركز الثالث محصول البصل بحجم صادرات 551 ألف و158 طن، وفي المركز الرابع جاء محصول العنب بكمية صادرات 113 ألف و378 طنًا.

واحتل الرمان المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 114 ألف و167 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألف و252 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو المركز السابع بإجمالي 33 ألف و427 طنًا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 ألف و483 طنًا، والفاصوليا في المركز التاسع بإجمالي كمية بلغت 16 ألف و29 طنًا، والجوافة في المركز العاشر بإجمالي 9450 طنًا، والخيار في المركز الحادي عشر بإجمالي 7696 طنًا، والفلفل في المركز الثاني عشر بإجمالي 6159 طنًا، والباذنجان في المركز الأخير بإجمالي 2608 أطنان.

وزير الزراعة إجراءات صارمة للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية :

وكانت وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات الصرامة للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج، من ضمنها وقف الشركات التى يقع عليها مخلفات تصدرية لمدة عام مع حرمنها من لتصدير نهائيا إذا تكررت المخالفة.

كما تعمل النوزارة على تكويد المزارع التي تقوم بتصدير منتجتها بالخارج لتأكد من التزامها بالمعايير الزراعية العالمية.