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"الملك سلمان للإغاثة" يواصل جهوده الإنسانية في بعض البلدان العربية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:18 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده الإنسانية للتخفيف عن الأسر المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بعض البلدان العربية.

وأعلنت حملة المركز الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في مدينة "أزيلال" بالمغرب، أنها أجرت 68 عملية جراحية، منها إزالة الماء الأبيض وعمليات صغرى أخرى، كما كشفت على 850 شخصاً، وذلك خلال اليوم الأول من الحملة، التي بدأت فعالياتها أمس الخميس.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في المغرب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقام مركز الملك سلمان للإغاثة، بالتعاون مع "منظمة الاغتنام للتنمية البشرية"، بتوزيع 650 كرتونة من التمور في وحدة أبو آدم بمحلية الكلاكلة، التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان، مستهدفا 3,250 فرداً، وجاء ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 100 ألف كرتونة من التمور العينية للأشقاء السودانيين.

واتساقًا مع دوره الإنساني في اليمن، قام المركز بوم أمس الخميس، بتوزيع كميات من المواد الغذائية في محافظتي تعز وعدن من خلال "ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية".

وجرى توزيع 1,813 كرتونة من السلال الغذائية على النازحين في مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء، استفاد منها 10,878 فرداً، كما جرى توزيع 47 سلة غذائية بمنطقة المناكيب في دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 329 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز لتوجيه كافة أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق؛ أملا في التخفيف من معاناته الإنسانية.

وواصلت عيادات "مركز الملك سلمان"، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تقديم خداماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن؛ حيث راجع قسم الأشعة التخصصية 1,468 حالة، أُجري لهم 3,029 تحليلًا مخبريًا بالإضافة لعدد 580 تشخيصًا بالأشعة.

وتعد الخدمات التي تقدمها العيادات، هي الأحدث من نوعها في المخيم؛ لتوافر الأجهزة والمعدات والتجهيزات المتطورة؛ ما يجعلها في المرتبة الأولى من حيث استقبال المرضى والمراجعين لجميع الفئات العمرية للاجئين السوريين بالمخيم.

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المملكة الملك سلمان للإغاثة الملك سلمان السعودية البلدان العربية

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