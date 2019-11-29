ننشر سبب دخول محمد فؤاد العناية المركزة (صور)

أثار الفنان محمد فؤاد، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة نقل على إثرها إلى طوارئ مستشفى دار الحكمة ومنها تم تحويله إلى العناية المركزة.





وأشارت مصادر صحفية إلى أن محمد فؤاد قد خضع لمجموعة من الفحوصات والتحاليل الكثيرة وذلك لكي يتم التعرف على سبب هذه الأزمة المفاجئة.





وقد تفاعل محبي فؤاد مع ماحدث، وقاموا بتداول مجموعة من الصور الخاصة التي ظهر فيها فؤاد وهو مستلقي على سرير المستشفى ويخضع تحت تأثير الأجهزة الطبية.





وقالت فئة من الجمهور إن محمد فؤاد قد تعرض لأزمة كبيرة من قبل وهي تسريب أغنية ألبومه الجديد الذي كان من المقرر طرحها، وتكهن عدد منهم بأن هذا هو السبب وراء هذه الأزمة الصحية التي تعرض لها، فيما انشغل البعض الآخر منهم في الدعاء له بالشفاء العاجل، ومابين هذا وذاك لم يتم توضيح سبب الأزمة بشكل رسمي حتى الآن.





فيما أشارت مصادر أخرى، أن الحالة الصحية لمحمد فؤاد قد استقرت وتم خروجه من العناية المركزة.





جدير بالذكر أن الأغنية التي تم تسريبها كانت بعنوان "استحملتنى" وكان ينوى فؤاد طرحها خلال الفترة القادمة، وتم طرحها عبر إحدى الصفحات الغير الرسمية لفؤاد.