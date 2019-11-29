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مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة (صور)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:19 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، نادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة، لمتابعة الأنشطة التثقيفية والصحية والرياضية التي يقدمها النادي، جاء ذلك علي هامش زيارة مستشار الرئيس والوزير لمدينة الغردقة للمشاركة في حفل افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية بالمدينة الساحلية.

ومن جانبه أكد وزير الرياضة على أهمية الأنشطة التثقيفية والصحية والتوعية الرياضية التي تهدف إلي الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق شعار نحو حياة أفضل.

وفي ذات السياق شدد مستشار الرئيس ووزير الرياضة على متابعة الأنشطة التي تقام علي هامش الأولمبياد، حيث تابعوا تصفيات مباراة لتنس الطاولة.

ومن ناحية أخرى أبدى أعضاء النادي الحضور سعادتهم البالغة بتواجد نائب المحافظ ومستشار رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة، كما حرصوا علي التقاط الصور التذكارية معهم.
مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة (صور)
مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة (صور)
مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة (صور)
مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة (صور)
مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة (صور)
مستشار الرئيس ووزير الرياضة يتفقدان نادي الرياضات البحرية بالغردقة (صور)
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