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المقاولون العرب يخطف فوزا مثيرا من الجونة ويتصدر الدوري
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:14 م
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الفجر الرياضي
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نجحت كتيبة ذئاب المقاولون العرب في تسجيل
انتصار ثمين على نظيره الجونة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم
الجمعة ضمن منافسات الأسبوع السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
جاء هدف المقاولون العرب الأول عن طريق محمد
سالم في الدقيقة 72 بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس الجونة ، وواصل نفس اللاعب
التألق وأضاف الهدف الثاني لذئاب الجبل في الدقيقة 83.
بهذا الفوز رفع المقاولون العرب رصيده للنقطة
الثالثة عشر ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز متفوقا بنقطة وحيدة عن
الأهلي وبيراميدز صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، وتوقف رصيد الجونة
عن 4 نقاط في المركز السادس عشر.
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