مصطفى بكري: هناك طرف ثالث في العراق يريد تحقيق خطط الشرق الأوسط الجديد

قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري: "ما نراه على أرض العراق أمر يجعلنا نقف ونتسائل من وراء كل ما يحدث، ومن وراء كل هذا العنف الذي يستشرى على أرض العراق، من الذي يريد أن يحول العراق إلى ساحة للفوضى".



وأوضح "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن العراق مرت بأزمات عديدة بفعل التدخل الأمريكي البريطاني العراقي الذي دمر العراق، وأعدم الشهيد صدم حسين، متسائلًا: "لماذا تتدخل إيران في شؤوننا إلى هذه الدرجة".



وتابع: "بعد أن هدأت الأوضاع في العراق، فوجئنا أنهم طلبوا من عادل عبد المهدي عدم الاستقالة"، مستكملًا: "بدأنا نشعر بطرف ثالث في العراق مثلما رأينا على أرض مصر، هؤلاء يقتلون بدم بارد ويريدون تحقيق مخطط الشرق الأوسط الجديد".

