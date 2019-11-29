عمدة لندن: لن نسمح للإرهاب بأن يهدد وحدتنا

أكد عمدة لندن، صادق خان، عدم السماح للإرهاب بأن يهدد وحدة البلاد.

وأوضح "خان"، خلال تصريحاته، مساء الجمعة، أن

هناك إصابات بالغة في عملية الطعن عند جسر لندن.

وأضاف: "حادثة جسر لندن عمل معزول ولن نسمح للإرهابيين بتغيير مسار حياتنا اليومية".

ويذكر أن أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تتعامل مع عملية الطعن عند جسر لندن باعتبارها عملا إرهابيا كإجراء احترازي، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".









وقالت الشرطة في بيان: "تم استدعاء الشرطة لحادث طعن في مكان قريب من جسر لندن... اعتقلت الشرطة رجلا. نعتقد أن عددا من الأشخاص أصيبوا".



