Advertisements
عمدة لندن: لن نسمح للإرهاب بأن يهدد وحدتنا
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:59 م
Advertisements
الفجر
Advertisements
أكد عمدة لندن، صادق خان، عدم السماح للإرهاب بأن يهدد وحدة البلاد.
وأوضح "خان"، خلال تصريحاته، مساء الجمعة، أن هناك إصابات بالغة في عملية الطعن عند جسر لندن.
وأضاف: "حادثة جسر لندن عمل معزول ولن نسمح للإرهابيين بتغيير مسار حياتنا اليومية".
ويذكر أن أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تتعامل مع عملية الطعن عند جسر لندن باعتبارها عملا إرهابيا كإجراء احترازي، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وقالت الشرطة في بيان: "تم استدعاء الشرطة لحادث طعن في مكان قريب من جسر لندن... اعتقلت الشرطة رجلا. نعتقد أن عددا من الأشخاص أصيبوا".
وأضافت: "رجلا أصيب بالرصاص على ما يبدو في حادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية".
وأعلنت تقارير إعلامية أن الشرطة أطلقت النار على شخص حاول الاعتداء على المارة فوق الجسر بسكين فأردته قتيلا في الحال.
وذكر شهود لوسائل إعلام بريطانية أن الشرطة وصلت بسرعة إلى مكان الحادث بعد سماع دوي أعيرة نارية.
وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق إنه يعتقد أن شخصا ما أصيب بالرصاص.
وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو عام 2017 عندما قاد 3 مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.
Advertisements