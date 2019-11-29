تشكيل الأهلي والنجم الساحلي في قمة رادس.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر AHLY beIN

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي



ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي التونسي في المباراة التي ستقام على ملعب "رادس" بالجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحصد النقاط الثلاث لتسهيل مهمته في مشواره بدوري المجموعات من البطولة الإفريقية.



ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم للثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي وحمدي فتحي، فيما استعاد جهود رامي ربيعة والذي تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ في مران الفريق أول أمس الأربعاء.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-



حراسة المرمي : محمد الشناوي



خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول



خط الوسط : محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.



خط الهجوم : جونيور أجايي.





من جانبه، أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو تشكيلة النجم الساحلي لمباراة الأهلي وجاءت على النحو التالي: مكرم البديرى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: وجدى كشريدة – مرتضى بن ونّاس – عمار الجمل – عمر كوناتى – زياد بوغطاس، وفى خط الوسط: مالك بعيو – سليم بوخنشوش – ماهر الحنّاشى، وفى الهجوم: ياسين الشيخاوى – وكريم العريبى.







أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه النجم الساحلي التونسي....