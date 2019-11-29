Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل الأهلي والنجم الساحلي في قمة رادس.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر AHLY beIN

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:05 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه النجم الساحلي التونسي.

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي التونسي في المباراة التي ستقام على ملعب "رادس" بالجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحصد النقاط الثلاث لتسهيل مهمته في مشواره بدوري المجموعات من البطولة الإفريقية.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم للثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي وحمدي فتحي، فيما استعاد جهود رامي ربيعة والذي تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ في مران الفريق أول أمس الأربعاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط : محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

من جانبه، أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو تشكيلة النجم الساحلي لمباراة الأهلي وجاءت على النحو التالي:

 

مكرم البديرى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: وجدى كشريدة – مرتضى بن ونّاس – عمار الجمل – عمر كوناتى – زياد بوغطاس، وفى خط الوسط: مالك بعيو – سليم بوخنشوش – ماهر الحنّاشى، وفى الهجوم: ياسين الشيخاوى – وكريم العريبى.



...
Advertisements

أخبار تهمك

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 10 ساعات

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ ساعة و 23 دقيقة

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 22 ساعة

قناة مفتوحة تُذيع مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهليahly vs etoile du sahel

منذ ساعة الا ربع

تعرف على زوجة الإرهابي هشام عشماوي.. الإخوانية التي تتخفي من الإعلام

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يومين

زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

3 مفاجآت مدوية بشأن تعاقد الأهلي مع بونجاح وكهربا ومطالب فايلر

منذ ساعة و 23 دقيقة

تشكيل الأهلي والنجم الساحلي في قمة رادس.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر AHLY beIN

منذ 38 دقيقة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ ساعتين و 36 دقيقة

يلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش الأهلي Ramadan sophi

منذ حوالي 6 ساعات

التشكيل الرسمي للأهلي أمام النجم الساحلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط مجاني bein Sport

منذ ساعة

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر ahly vs etoile du sahel live stream كورة لايف شاهد مباراة الأهلي CAF Champions

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:20 م

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

09:44 ص

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

05:20 م

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status