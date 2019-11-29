"كنت ببيع جرايد وأقشر بصل في المطاعم".. هاني عازر يتحدث عن بداياته (فيديو)

تحدث المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، عن بداياته في ألمانيا، قائلًا: "أول ما جيت ألمانيا ماكنش معايا لغة"، لافتًا إلى أنه كان في الفرقة الثالثة بالجامعة وقتها.



وأوضح "عازر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامجه "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أنه سافر إلى ألمانيا في البداية قبل استكمال جامعته، ولكنه لم يستطيع فعل شيء؛ بسبب عدم وجود لغة معه، فعاد إلى مصر.



وأضاف أنه ذهب إلى ألمانيا في المرة الثانية، وعزم على تعليم اللغة، متابعًا: "قالولي لازم تلتحق بالجامعة في ألمانيا، وبدعوات أبويا وأمي وناس كتيرة نجحت، وعملت دراسات عليا"، معلقًا: "ولكن كانت الحياة صعبة وظروفي كانت صعبة لأني كنت بتعلم على حسابي، وبدأت أبيع جرائد في الشوارع، وأشتغل جرسون، وأقشر بصل في المطاعم علشان أكل وأتحمل مصاريف دراستي؛ لأن إمكانيتنا كانت قليلة في البيت".

