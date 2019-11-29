Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:53 م
Advertisements
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
أحمد عصام
Advertisements
تقترب الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من بدايتها، حيث ستكون مباراة فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق نيوكاسل يونايتد هي ركلة البداية خلال هذه الجولة مساء غدا السبت.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

مواجهات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج :-

ويلتقي الريدز مع فريق برايتون غدا السبت في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ويحل فريق إيفرتون ضيفا على فريق ليستر سيتي على ملعب الكينج باور، ويواجه فريق تشيلسي نظيره فريق وست هام يونايتد في ديربي لندن على ملعب الستامفورد بريدج.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :- 

1- جيمي فاردي 12 هدف.

2- تامي ابراهام 10 أهداف.

3- سيرجو اجويرو 9 اهداف.

4- ايميريك اوباميانج 8 أهداف.

5- ساديو ماني 8 أهداف.

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق أستون فيلا في المباراة التي ستقام على ملعب الأولدترافورد، ويواجه فريق بيرنلي منافسه فريق كريستال بالاس على ملعب تيرف مور، ويلتقي فريق نوريتش سيتي مع فريق أرسنال والذي أعلن صباح اليوم رحيل مدربه يوناي إيمري بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشسترسيتي ليستر سيتي جيمي فاردي تشيلسي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي البريميرليج أجويرو إبراهام

أخبار تهمك

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ ساعة و 23 دقيقة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قناة مفتوحة تُذيع مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهليahly vs etoile du sahel

منذ ساعة الا ربع

3 مفاجآت مدوية بشأن تعاقد الأهلي مع بونجاح وكهربا ومطالب فايلر

منذ ساعة و 23 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر ahly vs etoile du sahel live stream كورة لايف شاهد مباراة الأهلي CAF Champions

منذ أقل من ساعتين

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش الأهلي Ramadan sophi

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يومين

التشكيل الرسمي للأهلي أمام النجم الساحلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط مجاني bein Sport

منذ ساعة

تشكيل الأهلي والنجم الساحلي في قمة رادس.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر AHLY beIN

منذ 38 دقيقة

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

منذ ساعتين و 23 دقيقة

زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 22 ساعة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على زوجة الإرهابي هشام عشماوي.. الإخوانية التي تتخفي من الإعلام

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر يونايتد مع أرسنال

مباريات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي.. قمة مرتقبة وصراع مصري إنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام اليونايتد

تشيلسي يسحق بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد توتنهام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:20 م

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

09:44 ص

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

05:20 م

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status