تقترب الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من بدايتها، حيث ستكون مباراة فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق نيوكاسل يونايتد هي ركلة البداية خلال هذه الجولة مساء غدا السبت.





جدول ترتيب الدوري الإنجليزي :-





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.





مواجهات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج :-





ويلتقي الريدز مع فريق برايتون غدا السبت في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ويحل فريق إيفرتون ضيفا على فريق ليستر سيتي على ملعب الكينج باور، ويواجه فريق تشيلسي نظيره فريق وست هام يونايتد في ديربي لندن على ملعب الستامفورد بريدج.





ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-





1- جيمي فاردي 12 هدف.





2- تامي ابراهام 10 أهداف.





3- سيرجو اجويرو 9 اهداف.





4- ايميريك اوباميانج 8 أهداف.





5- ساديو ماني 8 أهداف.





ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق أستون فيلا في المباراة التي ستقام على ملعب الأولدترافورد، ويواجه فريق بيرنلي منافسه فريق كريستال بالاس على ملعب تيرف مور، ويلتقي فريق نوريتش سيتي مع فريق أرسنال والذي أعلن صباح اليوم رحيل مدربه يوناي إيمري بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.



