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شباب الحمام يتعادل مع برج العرب في مباراة مثيرة بالقسم الثالث

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:55 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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خطف مركز شباب الحمام تعادلا مثيرا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد أن كان متقدما علي برج العرب بهدفين نظيفين تعادل بعدها برج العرب وأحرز هدف التقدم وتعادل شباب الحمام في اللحظات الأخيرة في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم بملعب برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث ليرفع شباب الحمام رصيدة لنقطتان وكذلك رفع برج العرب رصيدة عند نقطتان.

وفي إطار مباريات الجولة تقام السبت والأحد ثلاث لقاءات حيث يواجهه فريق الحرية صاحب ال4 نقاط فريق شباب الضبعة المتصدر برصيد 8 ويسعي شباب الضبعة للفوز للإستمرار علي قمة المجموعة بينما يسعي الحرية للفوز للدخول في المنافسة.

وفي مباراة قمة يواجهه فريق الجزيرة المنتشي بعد صعودة لدور ال32 لمسابقة كأس مصر وصاحب ال7 نقاط فريق المصري السلوم صاحب ال8نقاط ويسعي الفريقين للفوز للمنافسة مع شباب الضبعة علي صدارة المجموعة.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء الشرطة المطروحي والذي يحتل المركز السادس برصيد نقطتان فريق الهلال والذي يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط ويسعي الهلال لمواصلة نتائجة الإيجابية والفوز للمنافسة علي صدارة المجموعة بينما يسعي الشرطة للفوز للدخول في وسط الجدول وتجنب الهبوط مبكرا.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر

1- شباب الضبعة 8 نقاط
2- المصري السلوم 8 نقاط
3- الجزيرة 7 نقاط
4- الهلال 7نقاط
5- مطروح 4 نقاط
6- الحرية 4 نقاط
7- الشرطة نقطتان
8- برج العرب نقطتان
9- م.شباب الحمام نقطتان
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