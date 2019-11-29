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للزواج من حبيبها.. فتاة الجيزة الغائبة سرقت والدها وهربت للصعيد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:52 م
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مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
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تركت فتاة منزل والدها، مدعية خطفها، بعد سرقته، بمنطقة الهرم، وهربت إلى محافظة قنا، لرسوبها بامتحانات الثانوية العامة، ورفض والديها خطبتها لصغر سنها، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شخص بسرقة مبلغ 17 ألف جنيه من داخل شقته وعدم تواجد كريمته بالشقة، فضلًا عن وجود عبارة مدونة على مرآة غرفة نومه تتضمن التهديد بإيذاء والدته.

وبإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبمناقشة والدة الفتاة المتغيبة، أفادت بأن كريمتها تعاني من توتر نفسي وعصبي خشية رسوبها بإمتحانات الثانوية العامة ولسابقة رفضهم خطبتها من أحد الأشخاص لصغر سنها.

ورجحت بإفتعال كريمتها للواقعة المشار إليها، كما أكد المُبلغ على ما جاء بأقوال زوجته، وأضافت بتلقيها إتصال هاتفي من شقيقتها أبلغتها خلاله بقيام شقيق الشخص السابق تقدمه لخطبة الفتاة بالإتصال بها وإبلاغها بتواجد المتغيبة طرف عمته بمحافظة قنا.

وبإستدعاء اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، كلٍ من الشخص السابق تقدمه لخطبة الفتاة وشقيقه، أرشدا عن مكان تواجد المتغيبة طرف عمتهما بمحافظة قنا، حيث أقرت بإرتكابها الواقعة وتدوينها العبارة المشار إليها وإستيلائها على المبلغ المالي الخاص بوالدها من داخل المنزل، وعثر على المبلغ بحوزتها عدا جزء قامت بإنفاقه، وذلك نكاية في والديها لإعتيادهما التعدى عليها لضعف مستواها الدراسي.

ولعلمهما بعلاقتها مع المشار إليه، حيث توجهت لمحل إقامته من تلقاء نفسها بمحافظة قنا، وقيامه بإيداعها طرف عمته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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قنا فتاة سرقة الهرم المنزل الفتاة المتغيبة 17 ألف جنيه

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