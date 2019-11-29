"الداخلية" تضبط أكثر من 4 ملايين مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود





كشفت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صادر عنها مساء اليوم الجمعة، عن ضبط أربعة ملايين و253 ألفًا و791 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الحملات الأمنية في مختلف مناطق المملكة.





وأوضحت وزارة الداخلية، أن الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2017 حتى نهاية يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمناطق المملكة، أسفرت عن ضبط (4253791) مخالفًا، منهم (3325878) مخالفًا لنظام الإقامة، و(653674) مخالفًا لنظام العمل، و(274239) مخالفًا لنظام أمن الحدود.





وأضافت، أن إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (75864) شخصًا، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2945) شخصًا؛ لمحاولتهم التسلل خارج المملكة عبر الحدود، فيما بلغ إجمالي المتورطين بنقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4690) شخصًا.





وتابعت الداخلية السعودية، أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم؛ لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ (1715) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1671) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (44) سعوديًّا.





وأشارت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14027) وافدًا مخالفًا، منهم (12757) رجُلًا، و (1270) امرأة، بينما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (587312) مخالفًا، وإحالة (538290) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (715200) مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1069966) مخالفًا.





وينص نظام الإقامة على فرض غرامة على الوافد، الذي لم يقدم متى ما طلب منه ما يثبت حمله لرخصة إقامته، وجميع ما قد يسأل عنه من بيانات خلال مدة إقامته في المملكة، (إذا لم يقدم عذرًا مقنعًا للجهة المختصة) وتصل الغرامة إلى ألف ريال في المرة الأولى، وألفي ريال في المرة الثانية، وثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.



