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شووت Sutrim مشاهدة مباراة قطر واليمن بدون تقطيع Qater LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش قطر beIN Match المعز علي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:30 م
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مشاهدة مباراة قطر
مشاهدة مباراة قطر
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مشاهدة مباراة اليمن وقطر بث مباشر اليوم 29-11-2019- فى بطولة كأس الخليج العربى 2019/2020

من المقرر أن تذاع المباراة حصرياً فور انطلاقها عبر قناة "BEIN SPORT HD”، معلقا على المباراة على محمد علي.

على جدول مواعيد مباريات بطولة كأس الخلبج العربي 2019 “خليجي 24” المقامة على الأراضي القطرية في الفترة من 26 نوفمبر 2019 حتى 8 ديسمبر 2019.

يُشارك في البطولة 8 منتخبات خليجية بعد عدول “السعودية والإمارات والبحرين” عن قرارهم بمقاطعة البطولة لأسباب سياسية، ويرجع الفضل في ذلك إلى دولة الكويت التي لعبت دورًا هامًا في عملية تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف قبل أسبوع واحد من انطلاق المنافسة.

يمكنك من خلال هذا الجدول المواعيد التعرف كذلك على النتائج أول بأول عقب انتهاء كل مباراة، كما تستطيع مشاهدة أهداف كل مباراة بالضغط على النتيجة فقط للوصول لصفحة الأهداف.

تنقل مباريات البطولة على القنوات التالية:

سلطنة عُمان الرياضية

الكأس الأولى القطرية

الكأس الثانية القطرية

الكويت الرياضية

بي إن سبورتس المفتوحة

بي إن سبورتس 13 الناطقة بالإنجليزية.


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