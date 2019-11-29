Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط مصنع "ملبن" غير مرخص في بني سويف

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:31 م
Advertisements
ضبط مصنع ملبن
ضبط مصنع ملبن
Advertisements
تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف، اليوم الجمعة، وبالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة من ضبط مصنع ملبن بدون ترخيص ويقوم بتقليد العلامات التجارية لأحد المصانع المشهورة بأحد قري مركز الواسطى شمال بنى سويف طبقًا لتعليمات الدكتور راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.

وقاد الحملة أحمد دهشان، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف، حيث تمكنت الحملة من ضبط المصنع بداخله 49 جوال دقيق زنه 5 كيلو، و199 شيكاره نشا زنه 25 كيلو، و363 علبه ملبن زنه 5 كيلو معده للبيع، و55 رف قالب تحضير للملبن سائل حديث الانتاج زنه الرف 40 كيلو، و608 شيكاره سكر زنه 50 كيلو، و23 عبوه زيت، و18 عبوه زيت مجهول المصدر.

وتم تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصنع ملبن حوادث بني سويف حماية المستهلك بني سويف التموين

أخبار تهمك

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ ساعة و 13 دقيقة

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 21 ساعة

4 غيابات في ريال مدريد وزيدان في ورطة

منذ ساعة و 8 دقيقة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش الأهلي Ramadan sophi

منذ حوالي 5 ساعات

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعرف على زوجة الإرهابي هشام عشماوي.. الإخوانية التي تتخفي من الإعلام

منذ ساعتين

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ أقل من ساعتين

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يومين

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

3 مفاجآت مدوية بشأن تعاقد الأهلي مع بونجاح وكهربا ومطالب فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يدفع برشلونة لحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تموين الإسكندرية: ضبط مصنع لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص

"حماية المستهلك" يعلن نتائج أكبر حملة رقابية في 6 محافظات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:07 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

09:44 ص

زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

05:01 م

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

05:20 م

تعرف على زوجة الإرهابي هشام عشماوي.. الإخوانية التي تتخفي من الإعلام

04:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status