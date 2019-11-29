ضبط مصنع "ملبن" غير مرخص في بني سويف

تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف، اليوم الجمعة، وبالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة من ضبط مصنع ملبن بدون ترخيص ويقوم بتقليد العلامات التجارية لأحد المصانع المشهورة بأحد قري مركز الواسطى شمال بنى سويف طبقًا لتعليمات الدكتور راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.



وقاد الحملة أحمد دهشان، مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف، حيث تمكنت الحملة من ضبط المصنع بداخله 49 جوال دقيق زنه 5 كيلو، و199 شيكاره نشا زنه 25 كيلو، و363 علبه ملبن زنه 5 كيلو معده للبيع، و55 رف قالب تحضير للملبن سائل حديث الانتاج زنه الرف 40 كيلو، و608 شيكاره سكر زنه 50 كيلو، و23 عبوه زيت، و18 عبوه زيت مجهول المصدر.



وتم تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

