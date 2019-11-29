عاطلان يسرقان سيارة شقيقهما لخلافات مالية بينهم ببني سويف

اتهم عاطل مقيم قرية العووانة بمركز إهناسيا غرب بني سويف، أثنين من أشقائه، بسرقة سيارته المنتهي ترخيصها، من أمام منزله بالقرية، وضبطت قوات الشرطة المتهمين، حيث أقرا بوجود خلافات مالية بينهم.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف مدير أمن بني سويف،إخطارا من مدير إدارة المرور، بحضور " وليد. م. م" 36 عام، عاطل، مقيم قرية العواونة بمركز اهناسيا، لإتهام أشقائه وهم: "محمود" 25 عام، عاطل، و"يوسف" 20 عام، عاطل، مقيمان قرية العووانة، بسرقة السيارة خاصته رقم 30170 نقل بني سويف، ماركة داتسون، فضي اللون منتهية التراخيص من عام ٢٠١٣، من أمام منزله.



كما تبين طلب مالك السيارة استخراج استعلام امني عن السيارة من الإدارة ليتمكن من تحرير المحضر اللازم، حيث تبين من التحريات ضبط المتهمان، وبمواجهتهما، إعترفا بصحتها، وبررا إرتكابهم الواقعة لوجود خلافات عائلية ومالية بينهم، وارشدا عن السيارة وتم ضبطها، وتحرر المحضر رقم 3586 إداري مركز شرطة إهناسيا.

