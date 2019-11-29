كان عايش معها كـ"زوجين".. تفاصيل مثيرة في حرق موظف لعشيقته بالهرم

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل ربة منزل على يد عشيقها، بمنطقة المنشية، وتبين أن المتهم كان يعيش مع المجني عليها، منذ حوالي عام، كأنهما زوجين، دون زواجهما، ويوم الجريمة، نشبت مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب، مما دفع المتهم إلى سكب بنزين عليها واشغل النيران بجسدها، وبمحاولتها الاستغاثة والإمساك به، أصابته بحروق بذراعيه، لكنه تمكن من الإفلات منها.





كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة ب 1 شارع المسجد الأقصي، بمنطقة المنشية الخلفي، بنطاق القسم.





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بشقة بالدور الـ10، ووفاة قاطنة الشقة "فاطمة" 36 سنة، ربة منزل إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم.





وباستكمال الفحص تبين خروج أحد الأشخاص مصاب بحروق بالذراعين، وبالتحري امكن تحديده "محمد" 38 سنة، موظف بسجن أبو زعبل ومقيم حدائق القبة مصاب بحروق بالذراعيين، وأنه على علاقة بالمتوفية منذ سنة تقريبا تطورت إلى لقاءات غير شرعية وأنه كان صحبتها قبل الحادث.





وأمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، أنه يوم الجريمة حال تواجده معها بالشقة حدثت مشادة كلامية قام على إثرها بسكب كمية من البنزين عليها وإضرام النيران بها وأثناء ذلك اندفعت عليه المتوفية فحدثت إصابته.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



